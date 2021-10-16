قتيلان و4 جرحى من القوات التركية باستهداف مركبتهم شمالي إدلب، وسرية “أنصار أبو بكر الصديق” تتبنى العملية

أفادت مراسلة قناة الميادين في سوريا بمقتل جنديين من الجيش التركي، في انفجار عبوّةٍ ناسفةٍ استهدفت رتلاً عسكرياً شمالي إدلب.

وأعلن “المرصد السوري المعارض” وقوع انفجارٍ عنيفٍ استهدف رتلَ آلياتٍ عسكرية تركية في ريف محافظة إدلب، شمالي غربي سوريا”.

وفي وقتٍ سابقٍ، امس الجمعة، قال مسؤولان تركيان إن بلادهما “تستعدّ لاحتمال شنِّ عملٍ عسكريٍّ جديدٍ ضد جماعة كردية مدعومة من الولايات المتحدة في شمالي سوريا، إذا فشلت محادثاتٌ متعلقةٌ بالأمر مع الولايات المتحدة وروسيا”.

وقال مسؤول ثالث إنه “لا بد من دفع وحدات حماية الشعب إلى الوراء مسافة 30 كيلومتراً أخرى على الأقل”.

وفي 11 أيلول/سبتمبر الماضي، وقع هجوم ضد الجيش التركي داخل الأراضي السورية، وأدى إلى وقوع 3 قتلى وعددٍ من الجرحى، وذلك في انفجار عبوّة ناسفة استهدفت رتلاً للجيش التركي على طريق إدلب – كفريا، شمالي محافظة إدلب أيضاً.

قتيلان و4 جرحى من القوات التركية في إدلب

وقالت قناه العربية ان انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للقوات التركية في منطقة ريف إدلب شمال سوريا، قد ادى إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين.

ودوى انفجار عنيف سمع صداه في محيط مدينة معرة مصرين شمال إدلب، نتيجة انفجار العبوة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) اعتقال عنصر من سرية “أنصار أبو بكر الصديق” التي تتبنى استهداف القوات التركية في إدلب.

وكان المرصد السوري وثق، قبل أيام، مقتل اثنين من القوات التركية وإصابة 4 آخرين بجراح، جراء استهداف آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة على طريق إدلب – نبش، شمالي محافظة إدلب.

في حين أعلنت “سرية أنصار أبي بكر الصديق” مسؤوليتها عن العملية كما جرت العادة.

يشار إلى أن القوات التركية تواصل تسيير جنود مشاة على طريق حلب-اللاذقية، إضافة إلى الطرق الفرعية في محيط النقاط العسكرية، بحثًا عن الألغام التي يحاول زرعها مجهولون لاستهداف الأرتال التركية.

وتتعرض القوات التركية لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف آر بي جي، فضلًا عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولين، فيما ركبت القوات التركية كاميرات مراقبة على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” الدولي، ابتداء من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوب إدلب، ووصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.