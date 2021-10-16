فى ذكرى وفاته.. عمر الحريرى يشيد بعلاقته الفنية مع عادل إمام/ فيديو

حلت اليوم السبت الموافق 16 من أكتوبر، ذكرى وفاة واحد من أهم نجوم الوسط الفنى الذين أثروا الحركة الفنية المصرية بالكثير من الأعمال الناجحة التى ما زالت محفورة فى أذهاننا لليوم،، هو الفنان الراحل عمر الحريري.

وفى لقاء نادر للفنان عمر الحريري ببرنامج “نجم وسهرة” والذى كان يذاع علي القناة الثانية المصرية، تحدث الحريري عن علاقته بالزعيم عادل إمام وبعض كواليس أعمالهما سويًا، حيث قال ان كل عمل فنى انما يبنى علي الحب والعلاقة بين الفنانين وبعضهم ومدى الصداقة التى تجمعهم علي الاحترام لبعضهم البعض، فعندما كنا صغارا كنا ننظر للفنانين الكبار نظرة احترام، وعندما أصبحنا فنانين كبارا أصبحت الأجيال الجديده تنظر لنا نظرة احترام، رغم ان البعض لا ينظر باحترام ولكن ليس هذا المهم.

وأضاف الحريرى: فى يوم ألتقيت بفنان شاب يؤدى أدوارًا كوميدية، فقال لي انه حين كان فنانا صغيرًا كان يحب أن يراني علي الشاشة، ثم أتى اليوم الذى عملنا فيه سويًا وقدمنا عملا مسرحيا أستمر لمده ثمان سنوات، انه الفنان الكوميدي العظيم عادل إمام، ولكنه فنان متكامل يستطيع تقديم الكوميدي والتراجيدي، عندما ألتقينا في “شاهد ماشافش حاجة” جمعتنا علاقة محبة وصداقة، وهذا ما أدى لنجاح المسرحية كل هذه المدة الطويلة.

وتابع ، أتذكر في مسلسل ” أحلام الفتى الطائر ” انه قد جمعنا مشهد كانت نهايته أن يصفع كل منا الأخر علي وجهه ، وقد أنتهى المشهد علي ذلك، ولكننا بعد الصفع المتبادل سارعنا إلي بعضنا ونظرنا مكان الصفعة وأحتضنا بعضنا وسط الضحك .