وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 6 وفيات و573 إصابة كورونا و1037 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 814,380
أهم العناوين
جرينتش+2 07:24
فى ذكرى وفاته.. عمر الحريرى يشيد بعلاقته الفنية مع عادل إمام/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني