حتى الاعلام الاسرائيلي اعترف أنّ “فكرة تفكيك سوريا لم تعُد واقعية” وان استقرار حكم الرئيس الأسد “حقيقــة مُنتهيــة”

وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن السعوديةَ تُجري حواراً مع سوريا لتطبيع العلاقات بينهما

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “فكرة تفكيك سوريا لم تعُد واقعية”، معتبرةً استقرار حكم الرئيس السوري بشار الأسد بأنّه “حقيقة منتهية”.

وأشار موقع “ماكور ريشون” الإسرائيلي في مقالٍ له إلى انفتاح أنظمة خليجية عربية على سوريا، بعد تسليمِها بعدم القدرة على فصل العلاقات السورية الإيرانية.

ولفت الموقع إلى أنّ السعوديةَ تُجري حواراً مع سوريا لتطبيع العلاقات بينهما، بينما يعمل الإماراتيون والبحرينيون مع السوريين، لأسباب عديدة مِن بينها الرغبة في “إضعاف السيطرة الإيرانية”، بحسب المقال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد توعّد، يوم الإثنين الماضي، بمواصلة العمل من أجل “طيّ الوجود الإيراني في سوريا”، معلّناً تمسّك “إسرائيل” بمواصلة احتلالها لهضبة الجولان.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء بعض الدول العربية بالتفاوض مع الحكومة السورية في قضايا مختلفة، وكان آخرها عودة الاتصال بين دمشق والعاصمة الاردنية عمّان، واتفاق الإمارات وسوريا على تعزيز التعاون الاقتصادي.