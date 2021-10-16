حتى الاعلام الاسرائيلي اعترف أنّ "فكرة تفكيك سوريا لم تعُد واقعية" وان استقرار حكم الرئيس الأسد "حقيقــة مُنتهيــة"
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جرينتش+2 02:29
تفاقم الازمة.. إبراهيم منير يُعين متحدثين جديدين باسم الإخوان، بعدما اوقف 6 من قيادات الجماعة وإحالهم للتحقيق
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