تفاقم الازمة.. إبراهيم منير يُعين متحدثين جديدين باسم الإخوان، بعدما اوقف 6 من قيادات الجماعة وإحالهم للتحقيق

أعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية والقائم بأعماله “إبراهيم منير”، تعيين متحدثين إعلاميين جديدين باسم الجماعة، هما: عضو مجلس الشورى العام “أسامة سليمان”، ورئيس اتحاد طلاب الأزهر سابقا “صهيب عبد المقصود”.

جاء ذلك في مقابلة أجراها “منير”، مساء الجمعة، مع قناة الحوار اللندنية، على خلفية الأزمة الداخلية في الإخوان.

وألغى “منير”، في وقت سابق، موقع الأمين العام للجماعة، الذي كان يشغله “محمود حسين”، وقرّر حل المكتب الإداري للإخوان المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، الذي تم تعديله إلى حين إجراء انتخابات داخلية، وهي الانتخابات التي تمت وأفرزت مجلس شورى قُطر جديدا قام بدوره بانتخاب مكتب إداري جديد، يمارس أعماله حاليا بعد اعتماد “منير” للنتائج.

وجدد أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة من المصريين بالخارج “البيعة” مؤخرا لـ “منير”، مُعلنين إقالة المتحدث الإعلامي باسم الجماعة “طلعت فهمي”.

و”أسامة سليمان” هو عضو مجلس الشورى العام، وعضو مجلس النواب المصري السابق، وشغل منصب محافظ البحيرة إبان عهد الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي”.

أما “صهيب عبد المقصود” فهو صحفي مصري، ورمز طلابي سابق، وأحد القيادات الشبابية في ثورة 25 يناير، كما شغل منصب رئيس اتحاد طلاب كلية الإعلام، ومتحدثا رسميا باسم اتحاد طلاب جامعة الأزهر الشريف بعد الثورة، وانتخب رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الأزهر الشريف لدورتين متتاليتين.

وكانت الجماعة قد اختارت “منير” قائما بأعمال المرشد عقب توقيف السلطات المصرية سلفه “محمود عزت”، في أغسطس/آب 2020، قبل أن يشكل الأول لجنة إدارية لتسيير أعمال التنظيم، لاقت دعما لافتا، ويعطل مكتب الإرشاد، أعلى جهة تنفيذية بالجماعة، للمرة الأولى في تاريخها.

وقد قرر منير، في وقت سابق، إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، بدعوى مخالفاتهم للائحة الداخلية للجماعة.

ووفق مصادر تحدثت لموقع “عربي 21″، فإن لائحة القيادات الموقوفين، تضم الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد “محمود حسين”، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج “محمد عبدالوهاب”، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق “همام علي يوسف”، وأعضاء مجلس الشورى العام “مدحت الحداد”، و”ممدوح مبروك”، و”رجب البنا”.

وقالت المصادر، إن الموقوفين خالفوا المواد (2 و4 و5 و17) من اللائحة العامة لجماعة الإخوان، وهي مخالفات تنظيمية وإدارية، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق الداخلية سترفع توصياتها إلى نائب المرشد العام والقائم بعمله.

ولم يصدر عن الموقوفين أي تعليق على قرار الإحالة للتحقيق، وليس معروفا مدة الإيقاق المقررة.