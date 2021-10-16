العراق يعلن عن اكتمال الربط الكهربائي مع الاردن و الخليج

أعلن وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، عن اكتمال الربط الكهربائي بين العراق من جهة ودول الخليج والأردن من جهة أخرى، كما أشار إلى استمرار العمل على إنجاز الربط بين إيران وتركيا.

اعلان كريم جاء في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء العراقية (واع) حيث أشار إلى أن ” الربط مع الخليج والأردن تم إكماله، وأيضاً الربط العراقي- الإيراني مستمر، إضافة إلى الربط مع تركيا تم ولم يبق سوى تشغيل الخط”.

وبحسب كريم فإن التأخر في إتمام عملية الربط مع الخليج ، كانت بسبب عدد من الإجراءات الروتينية بالإضافة الى “تحديدات سعر التعريفة والبيع” مع دول الخليج.

كما أكد أن وزارته قد “هيأت المحطات الحالية الغازية والبخارية بطاقات إنتاجية جيدة ولديها خطط مهمة خلال الصيف المقبل”. موضحاً انه الطاقة الكهربائية قد شهدت زيادة عالية في مستوياتها لتصل إلى 141 ألف ميغاواط لأول مرة، الأمر الذي وصفه كريم بالإنجاز الكبير.