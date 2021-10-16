اجواء خريفية معتدلة الحرارة اليوم السبت مع انخفاضها غدا وبعده

تنخفض اليوم السبت درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلًا، في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتتكاثر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتوالي الاثنين، درجات الحرارة انخفاضها، لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة نهارا بالمرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، باستثناء الأغوار والعقبة فتكون معتدلة الحرارة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء نهار الثلاثاء، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون باردة نسبياً ليلًا في أغلب المناطق باستثناء الأغوار والعقبة فتكون معتدلة الحرارة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 32 – 19، وفي مناطق السهول 29 – 17، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت 34 – 21، وفي خليج العقبة 34 – 22 درجة مئوية.