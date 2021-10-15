بفضل السمسرة السياسية لابن زايد.. اسرائيل تجتمع لأول مرة في تاريخها حول طاولة واحدة مع ست دول عربية في الامارات
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جرينتش+2 12:12
الجيش السوري يرفض استخدام منظوماته لصد الهجوم الإسرائيلي امس بسبب تحليف طائرتين مدنيتين في سماء المنطقة
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