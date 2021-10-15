الحذاء أمام الكاميرا.. محمد رمضان يواصل وقاحته لاستفزاز الجمهور/ فيديو

يواصل الفنان المصري المطبع محمد رمضان، إثارة الكثير من الجدل بين جمهوره على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، إضافة إلى تجاهله للانتقادات التي توجه لوقاحته باستمرار من حشد كبير من الجمهور.

فقد أشعل محمد رمضان فتيل الغضب من جديد لدى الجمهور، خلال وجوده بمهرجان الجونة السينمائي في الدورة الخامسة، بمشاركته لفيديو يظهر فيه وهو يرفع حذائه في وجه الكاميرا، عبر حسابه على “إنستجرام”.

كما آثار “رمضان” الجدل خلال ذهابه لمهرجان الجونة برقصه مع مضيفتي طائرته الخاصة، ليعود إلى البعض تذكر مع حدث مع الطيار أبو اليسر، عندما نشر محمد رمضان مقطع فيديو، وهو في كابينة القيادة وبجواره الطيار.

حيث شارك محمد رمضان، متابعيه بمقطع فيديو في أحدث ظهور له أثناء تواجده على متن طائرته الخاصة، وظهر وهو يرقص مع مضيفة على أغنية “يا حبيبي”، وعلق قائلًا: “المضيفة الفرفوشة رزق”.

https://www.instagram.com/reel/CVC_QrNIQo6/?utm_source=ig_web_button_share_sheet