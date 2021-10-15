بفضل السمسرة السياسية لابن زايد.. اسرائيل تجتمع لأول مرة في تاريخها حول طاولة واحدة مع ست دول عربية في الامارات
أهم العناوين
جرينتش+2 12:11
الرئيس التونسي يقرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي الخائن الذي دعا فرنسا لانتهاك سيادة بلاده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني