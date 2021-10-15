الرئيس التونسي يقرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي الخائن الذي دعا فرنسا لانتهاك سيادة بلاده

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الخميس، إن هناك من ذهب للخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية”، لافتاً إلى أن “تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها”.

وقال سعيد، في افتتاح أول مجلس وزراء لحكومة نجلاء بودن، إن “من قام بهذه الأعمال سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي”، في إشارة إلى الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

وأضاف: ”تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية.. من قام بذلك سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه اليوم في عداد أعداء تونس.. ولا مجال أن يمنح هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس” مشدداً على أنه ” لن نقبل بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية”.

وطلب سعيد من وزيرة العدل فتح تحقيق في التآمر على أمن الدولة، لافتاً إلى أن “هناك من يريد تدويل القضية التونسية، ولكنها قضية وطنية خالصة”.

واستنكر سعيد مناقشة الملف التونسي في برلمانات أجنبية وإلحاح عواصم أجنبية على تشكيل الحكومة في تونس”، مشيراً إلى أنه قام باختيار الوزراء بعيدا عن الانتماء الحزبي.

وقال: “سيادتنا قبل كل شيء.. ولن نترك أحدا يتدخل في شؤوننا.. الكلمة للشعب التونسي فقط، وليست للخارج ولا للخونة الذين يضربون دولتهم التي تحملوا فيها سابقا مسؤولية”.

وكان المنصف المرزوقي قد دعا، السبت الماضي في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيّد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة “النظام الديكتاتوري” في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.

في جانب آخر، قال سعيد إن الحوار سينطلق قريباً، مشيراً إلى أنه “سيكون مع الشباب ولن يكون كالحوارات السابقة، وسيصدر قراره القانوني قريبا”.

وكانت الخارجية التونسية قد ادانت مطلع الأسبوع الجاري ما وصفته بـ”دعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي، والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية”، وذلك رداً على كلمة ألقاها الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، السبت الماضي في باريس، أمام عدد من المحتجين ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد.