أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة نسبياً بباقي المناطق

تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانًا خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانًا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والعقبة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في حال هطول أمطار.

وتنخفض يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما ويطرأ الاثنين انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 36 – 25 درجة مئوية.

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