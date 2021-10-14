وحدتنا العربية هي الحل الامثل لمواجهة التحديات والازمات الحديثة

وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 14 وفاة و1286 إصابة كورونا و1027 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 812,051
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