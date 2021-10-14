6 شهداء وعدة جرحى في إطلاق نار بمحيط قصر العدل ببيروت، وحزب الله وحركة أمل يتهمان عناصر “القوات اللبنانية” / فيديو
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جرينتش+2 06:12
إدانة 14 شخصا بتقديم بيانات غير صحيحة للضمان الاجتماعي
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