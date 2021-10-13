400 أسير من حركة الجهاد الاسلامي في سجون الاحتلال يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام صباح اليوم الأربعاء
أهم العناوين
جرينتش+2 01:23
لتطهير كامل المحافظة وتأمين اوتستراد عمان – دمشق.. الجيش يباشر تمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي.
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني