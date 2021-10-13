سجون ابن سلمان تغتال الداعية السعودي موسى القرني

توفي الداعية السعودي المعتقل، موسى القرني، داخل محبسه، وذلك بعد اعتقال دام قرابة 14 سنة، حسبما أعلنت جهات حقوقية ونشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقد قالت منظمة “سند” للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والوقوف ضد الاعتقالات التعسفية في السعودية، إن هناك أنباء مؤكدة عن وفاة القرني في أحد السجون.

المنظمة الحقوقية أضافت أن تلك الوفاة تأتي بعد “معاناة طويلة مع المرض وإهمال طبي متعمد داخل معتقلات النظام، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير في السنوات الأخيرة دون أن يتلقى أي رعاية طبية.. كما تعرض لصنوف الأذى والتعذيب والتضييق أثناء اعتقاله وحبسه في العزل الانفرادي لفترات طويلة حيث تدهورت حالته الصحية في السنوات الأخيرة دون مبالاة من السلطة”.

فيما أشارت إلى أن القرني كان قد اعتُقِل في فبراير/شباط 2007 مع مجموعة من الحقوقيين بسبب مطالبتهم بإنشاء جمعية لحقوق الإنسان في السعودية.

كما قال حساب معتقلي الرأي (المعني بقضايا المعتقلين في المملكة): “تأكد لنا خبر وفاة شيخ الحقوقيين، وكبير إصلاحيي جدة، المفكر الدكتور موسى القرني، في صباح امس الثلاثاء، وذلك بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

على إثر ذلك، أعلن حساب “معتقلي الرأي” أنه “سيقوم بتغيير صورة البروفايل اعتباراً من ليلة الثلاثاء ولمدة 24 ساعة، ووضع صورة القرني رحمه الله؛ وذلك تخليداً لذكراه، وتذكيراً بجريمة السلطات التي أودت بحياته بسبب الإهمال الصحي”.