وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 14 وفاة و1286 إصابة كورونا و1027 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 812,051
أهم العناوين
جرينتش+2 08:51
تحرك أمريكي إسرائيلي ضد أعضاء طائفة يهودية متشددة طلبوا اللجوء الى إيران وأقسموا على الولاء لـ علي خامنئي/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني