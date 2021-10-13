التحقيق بمقتل ستيني داخل محل أسلحة يملكه في عمان

كشف مصدر أمني، امس الثلاثاء، عن العثور على ستيني متوفيا بسبب عيار ناري داخل محل أسلحة يملكه في منطقة مرج الحمام بعمان.

وأضاف المصدر أنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.