400 أسير من حركة الجهاد الاسلامي في سجون الاحتلال يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام صباح اليوم الأربعاء
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جرينتش+2 10:43
التحقيق بمقتل ستيني داخل محل أسلحة يملكه في عمان
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