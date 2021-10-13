أجواء معتدلة واحتمال هطول زخات متفرقة صباح اليوم الاربعاء

تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولاً مطرياً، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء حتى يوم السبت، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 30 – 16، وفي الاغوار الشمالية 33 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 23، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.

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