وزير الشباب يصادق على تعديلات النظام الداخلي للنادي الفيصلي

صادق وزير الشباب محمد النابلسي، على قرارات الهيئة العامة للنادي الفيصلي.

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، الدكتور سالم أبو قاعود لوكالة (بترا) اليوم الثلاثاء، ان المصادقة تأتي على تعديلات النظام الداخلي للنادي، بناء على اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد في 5 تشرين الأول الحالي.

واضاف ان الهيئة المؤقتة للنادي بصدد تنظيم وترتيب الأمور الخاصة باستقبال طلبات الانتساب للهيئة العامة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

يذكر ان الهيئة العامة للنادي اقرت تخفيض رسوم الانتساب للنادي من ألف دينار إلى 151 دينارا ، بالإضافة إلى اشتراك شهري بمبلغ 10 دنانير.

كما أقرت تعديل تحويل العضو المؤازر إلى عضو عامل خلال 6 أشهر، ورفض تقليص أعضاء الهيئة الإدارية الى 9 أعضاء بدلا من 11 عضوا، واشتراط موافقة الهيئة العامة على شراء أو رهن أو بيع الممتلكات أو أخذ القروض.

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