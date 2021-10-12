هذه “بركات” التطبيع.. شرطة الامارات تضبط إسرائيلياً متلبساً بتهريب نصف طن كوكايين تبلغ قيمتها 118 مليون يورو/ فيديو

اعتقلت شرطة دبي، مساء امس الاول الأحد، شاباً إسرائيلياً في حالة تلبّس، إثر إدخاله نصف طن من مادة الكوكايين المخدرة إلى البلاد تصل قيمتها إلى 500 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 118 مليون يورو.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن السلطات أطلقت عملية “العقرب” لتتبع المشتبه به وإلقاء القبض عليه متلبساً في أكبر قضية مخدرات على صعيد المنطقة.

وأوضحت شرطة دبي أن معلومات موثوقة وصلتها تفيد بوجود تشكيل عصابي دولي بصدد إدخال المخدرات إلى البلاد بقصد الاتجار والترويج.

ونشرت شرطة دبي مقطع فيديو يبيّن شخصاً إسرائيلياً يدعى خليل دسوقي (31 عاما) أرسلته العصابة، كغطاء عربي، لإتمام العملية، عند وصوله إلى أحد مطارات الدولة، وبيّنت المقاطع اللاحقة أن كاميرات المراقبة تابعت المشتبه به على مدار الساعة.

وقامت الشرطة باعتقال المشتبه به حين كان يقوم بإفراغ شحنة المخدرات في مكان التخزين، وتمّ القبض عليه متلبساً وبحوزته كمية 500 كيلوماغرام من مادة الكوكايين المخدرة.

شرطة دبي لم تفصح مباشرة عن جنسية المشتبه، وإنما اكتفت بالقول إنه من أصول شرق أوسطية، غير أن موقع “واللا” العبري أوضح إن المشتبه به هو إسرئيلي ويدعى خليل دسوقي.

ونشر الموقع العبري تقريراً ، امس الاول الأحد، ذكر فيه أن دسوقي غادر إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي متوجهاً إلى الإمارات، وبعد وقت قصير من وصوله إلى المطار تم اعتقاله.

شرطة #دبي تضبط 500 كيلو من مخدر الكوكايين في عملية "العقرب"@DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/PgDxdgOiPO — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 10, 2021