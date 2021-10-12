منع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطاعم

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، البلاغ رقم 46 لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام البند (ثامنا) من أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، والبند (تاسعا) من البلاغ رقم 39 لسنة 2021 والبند (سادسا) من البلاغ رقم 44 لسنة 2021.

وتضمن البلاغ، عدم السماح لأكثر من 10 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم، وعدم السماح لأكثر من 15 شخصا بالتواجد على طاولة واحدة في الساحات الخارجية منه، على أن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين.

كما تضمن تعديل الطاقة الاستيعابية للملاعب والصالات الرياضية بحيث يتواجد الجمهور فيها بنسبة 50 بالمئة، على أن تطبق هذه النسبة اعتبارا من تاريخ اليوم، وفق البلاغ.

واشتمل البلاغ على إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم بالتواجد فيها وفقا لتطبيق (سند أخضر). وتضمن فرض غرامة مالية على المنشأة المخالفة مقدارها 1000 دينار للمرة الأولى، و3 آلاف للمرة الثانية، و5 آلاف للمرة الثالثة، على أن تغلق المنشأة في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

وبحسب البلاغ، تسري أحكام البنود المتعلقة في المطاعم ومنع دخول المنشآت إلا بسند أخضر والعقوبات المترتبة على المنشآت المخالفة اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 18 /10/ 2021.

كما يسمح لرئيس الوزراء بتعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

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