في فيلم “فرق خبرة”.. ظهور جديد للراحلة دلال عبد العزيز/ فيديو

رغم وفاتها مؤخرا، فقد تصدرت دلال عبد العزيز فيلم “فرق خبرة”، وذلك بعد ظهورها الخاطف والمؤثر في برومو الفيلم الرسمي الذي طرح اليوم الثلاثاء على يوتيوب، وظهرت فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر عمل فني لها قبل وفاتها.

فقد طرحت الشركة المنتجة لفيلم “فرق خبرة” اليوم البرومو الرسمي والأول للفيلم، وكشفت عن موعد عرضه قريباً بدور العرض السينمائية، وهو من بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ونشر الثنائي برومو الفيلم على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق محمد الشرنوبي على الفيديو قائلاً:” الاعلان الرسمي لفيلم فرق خبرة.. قريباً بجميع دور العرض”، ومن المتوقع عرض الفيلم في موسم أجازة رأس العام في ديسمبر المقبل.

وسيطرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على برومو فيلم “فرق خبرة”، بعد ظهورها الخاطف والمؤثر في مشاهد الفيلم التي عرضت في البرومو الرسمي اليوم، وهي تؤدي شخصية والدة الشاب “ناجي” الذي يجسده محمد الشرنوبي، ولاقى ظهور دلال عبد العزيز الفني الأخير تفاعال كبيرا من الجمهور، خاصة بسبب مشاهدها المؤثرة في العمل، بالإضافة إلى كونه الظهور الفني الأخير لها قبل وفاتها، وتصدرت دلال عبد العزيز بوستر العمل أيضاً.

وكان صناع فيلم “فرق خبرة” قد طرحوا مؤخراً بوستر الفيلم، والذي تصدرته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بجانب محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ويعتبر آخر الأعمال التي قامت بتصويرها قبل وفاتها، والفيلم من إنتاج شركة “فيلم كلينيك” ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب عديم الخبرات الشخصية ويعاني من مشكلات عائلية ويقع في قصة حب مع فتاة أكثر منه جرأة وخبرات حياتية وهو ما يضعه في العديد من المواقف الكوميدية والرومانسية.

وكان قد عرض للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها مسلسل “ملوك الجدعنة” في موسم رمضان الماضي، وحازت مشاهدها على تفاعل كبير من الجمهور والتي تزامن عرضها مع تواجدها في المستشفى قبل وفاتها،

وكانت الراحلة دلال عبد العزيز تصور عدة أعمال أخرى قبل وفاتها ولكن لم يكشف عن مصيرها بعد، وأبرزها فيلم “تسليم أهالي” ومسلسل “عالم موازي” مع ابنتها دنيا سمير غانم.

الصور من برومو فيلم “فرق خبرة” وحساب محمد الشرنوبي على انستقرام.

ظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في البرومو الرسمي لفيلم “فرق خبرة”، وهو الفيلم الذي صورته قبل وفاتها بفترة، والتي لم يمهلها القدر لمشاهدته عند عرضه.

وحتى الأن يمر الوسط الفني بحالة من الحزن بعد وفاة دلال عبد العزيز وزوجها نجم الكوميديا سمير غانم، بعد صراع مع المرض، وإيضا تمر أبنتاها إيمي ودنيا سمير غانم بحالة من الحزن، وحتى الان يم يعودا إلي إستكمال أعمالهما الفنية والتعاقد على أي جديد.