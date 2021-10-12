بمنتهى الغيظ والغضب.. "نيويورك تايمز" المتصهينة تعترف ان الاسد خرج من الحصار الدولي منتصراً ودون ان يقدم اية تنازلات
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جرينتش+2 01:04
بعد فوات الاوان.. ماكرون يعترف بخطأ التدخل الفرنسي العسكري في ليبيا وتدميرها عام ٢٠١١
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