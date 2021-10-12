إحالة موظفين ببلدية الزرقا إلى المدعي العام لسرقتهما مادة الديزل

احال رئيس لجنة بلدية الزرقاء، حسن الجبور، اثنين من موظفي البلدية الى المدعي العام، بسبب سرقتهما لمادة الديزل من الضاغطات.

وقال الجبور، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الموظفين قاما بسرقة الديزل ليلا من ضاغطات معطلة في دائرة المشاغل والميكانيك، حيث تم تتبعهم بواسطة كاميرات المراقبة في الدائرة.

واضاف انه تم انهاء خدمات اثنين آخرين من الموظفين بسبب تغيبهم عن مركز عملهم لفترات متتالية، وذلك استنادا للمادة (170) من نظام الخدمة المدنية.

كما تم ايقاف موظف عن العمل، كونه موقوفا في قضية تعاطي مخدرات وحمل سلاح ناري، مؤكدا أنه لن يكون هناك اي تهاون باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه المساس بأموال وممتلكات البلدية.

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