بمنتهى الغيظ والغضب.. "نيويورك تايمز" المتصهينة تعترف ان الاسد خرج من الحصار الدولي منتصراً ودون ان يقدم اية تنازلات
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إحالة موظفين ببلدية الزرقا إلى المدعي العام لسرقتهما مادة الديزل
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