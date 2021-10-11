وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 7 وفيات و1307 إصابات كورونا و1042 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 809,980
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جرينتش+2 07:55
نتائج واعدة تكشفها تجارب علاج “مذهل” يمكن أن يقضي على السرطان لدى المرضى الميؤوس من شفائهم
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