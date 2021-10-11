نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية يقرر إيقاف 6 أعضاء بمجلس شورى الجماعة وإحالتهم للتحقيق

قرر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، إيقاف 6 من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة وإحالتَهم إلى التحقيق.

قال منير، في بيان اصدره امس، أن “قراره جاء بناء على مخالفات للائحة الداخلية للجماعة وردت في مذكرة ادعاء ضد الموقوفين”.

وينص القرار على “إحالة القادة الـ6 إلى لجنة تحقيق خاصة بأعضاء مجلس الشورى العام، على أن ترفع توصياتها بمجرد إنهاء عملها، من دون تحديد سقف زمني”.

والموقوفون، بحسب البيان، هم: الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، العضو الحالي في لجنة الإدارة العليا للجماعة (بديل مؤقت لمكتب إرشاد الجماعة)، وهمام يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك ومحمد عبد الوهاب، وهم قيادات بارزة في الجماعة.

ولم يقدم البيان الداخلي تفاصيل أكثر، غير أن ذلك الإيقاف، وهو الأكبر من نوعه داخل تنظيم الجماعة منذ أزمتها مع السلطات المصرية منتصف 2013.

وعلى مدار سنوات الأزمة منذ منتصف 2013، شهدت الجماعة تباينات في شؤون إدارية، اسفرت عن إيقافات وتحقيقات لعدد من رموزها في العام 2016، إلى جانب قرار اليوم الذي مسّ قيادات عليا.

ومنذ منتصف 2013، تحظر السلطات المصرية الجماعة بتهم متنوّعة تنفيها الأخيرة، ويقبع الآلاف من قياداتها وكوادرها في السجن، بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع.