الخل اخو الخردل.. بايدن يستكمل مسيرة ترامب في الضغط على السودان وغيرها للتوقيع على اتفاقيات تطبيع مع اسرائيل
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جرينتش+2 01:27
مفاجأة.. السعودية قدمت لترامب اثناء زيارته لها هدايا مزيفة !!!
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