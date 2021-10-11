رئيس الوزراء العراقي يعلن اليوم إلقاء القبض على نائب المقبور أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي

أعلن العراق، اليوم الاثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول، إلقاء القبض على نائب زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونشر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، يعلن فيها القبض على سامي جاسم، نائب زعيم “داعش” السابق ومسؤول التمويل في التنظيم الإرهابي.

​وقال الكاظمي في تغريدته: “في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود”.

وتابع بقوله: “تم إلقاء القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي، بوركت سواعد الأوفياء، عاش العراق”.

يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم “داعش” الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.

السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي

وقد حصلت RT على السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية مؤخرا، وفيما يلي تفاصيلها.

1. الاسم: سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري.

2. التولد: 1974.

3. الكنية: ابو اسيا – حجي حامد – ابو عبدالقادر الزبيدي.

4. الأولاد: عمر – سمية – آسيا – أبو بكر.

9. الزوجة: شكرة مطلك صالح بالإضافة إلى ثلاث إيزيديات سبيات من الموصل.

الملاحظات والمناصب التي شغلها:

أ- عام 2004 بايع تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين على يد أبو مصعب الزرقاوي.

ب – في 15/2/2005 اعتقل من قبل القوات الأمريكية وبقي في معتقل بوكا لغاية عام 2010حيث أطلق سراحه.

ج – بعد اطلاق سراحه تولى مباشرة منصب المسؤول الأمني عن قاطع الهيجل والزاب ومخمور في صلاح الدين.

د- بعد أحداث 10/6/2014 أصبح مسؤول الأمنية لولاية دجلة ثم أصبح بعد فترة نائب والي دجلة.

هـ – انتقل إلى الشام ونصب من قبل أبو بكر البغدادي أميرا لديوان الركاز.

و- بأمر أبو بكر البغدادي أصبح نائبا له وتولى منصب أمير ديوان بيت المال الخاص بإمارة تنظيم داعش.

ز- بعد مقتل البغدادي استلم منصب المشرف العام ولاية الشام وإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش وعمل مع الخليفة (أبو إبراهيم القريشي).