حنان شوقي: يسرا مبدعة وأحمد زكي امهر من عادل إمام/ فيديو

حلت الفنانة المصرية حنان شوقي، ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها «نص الكلام» المذاع على شاشة «النهار» المصرية.

وقد أجابت حنان شوقي، على سؤال راغدة شلهوب، من الأقوى كقدرات فنية تمثيلية عادل إمام أم أحمد زكي، فقالت: بالطبع أحمد زكي، ولكن عادل إمام عنده كاريزما ولو عمل أي عمل هيطلع بشكل حلو.

وردت حنان شوقي، على سؤال أخر، من هي أشطر فنانات جيلها يسرا أم ليلي علوي، فقالت بالفعل يسرا لإنها فنانة ذكية ومن الستات القويات في الحياة وفي عملها بالذات، وقادرة على تخطى الحواجز ومعها روشتة الإستمرارية، يعني عاملة زي الفرسة التي بتنط وتعدي الحواجز من غير ما تحسب أي حاجة.

يذكر أن حنان شوقي، تعاونت مع الزعيم عادل إمام، في فيلم “الإرهابي”، الذي عرض عام 1994، وشارك في بطولته كل من صلاح ذو الفقار ومديحة يسري، ويُعد من الأفلام السياسية وهو من تأليف الكاتب لينين الرملي وإخراج نادر جلال.

«بكره أفعال محمد رمضان»

وقد تصدر اسم الفنانة حنان شوقي تريند محرك البحث “جوجل”، وذلك بسبب تصريحاتها الهجومية، خلال هذا اللقاء، على الفنان” المطبع” محمد رمضان، حيث قالت : “أنا مش بتابع أي حاجة لمحمد رمضان، لأنه مش صادق، وعلى الرغم من إن عنده كاريزما إلا أن هو اللي بيبوظ نفسه، لأنه طول الوقت بيقلد أحمد زكي حتى في بلعان الريق”.

وأضافت حنان شوقي قائلة: “بكره محمد رمضان لأني مبحبش الإنسان اللي بيجور على إنسان آخر، وياخد بونت على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم تاني، ده مش اسمه فنان”.

واستكملت: “لو اتطلب مني أشتغل مع محمد رمضان مش هشتغل معاه حتى لو إدوني ملايين، لأنه هو اللي بيعمل كده في نفسه، وبيصعب عليا لأن الغرور ساعات مش بيخلي صاحبه يعرف يتحكم في نفسه بعد كده”.

وتابعت قائلة: “خليه ينزل يشوف الجمهور بيقول عليه إيه، خليه يقعد مع ابن الطيار اللي اتسبب في موته، انا بحب محمد رمضان البني ادم، بس بكره أفعال محمد رمضان”.

وأضافت أيضا: “لما شفت كريم عبد العزيز بيمثل في رمضان، حسيت إن نور الشريف لسة مامتش، ولا أحمد زكي مات، كريم عبد العزيز بيشيل الوسط الفني على إيديه، الوسط الفني تقيل بكريم عبد العزيز، كريم عبد العزيز هو “نمبر وان” وليس محمد رمضان”.

والجدير بالذكر أن أحمد زكي ولد في مدينة الزقازيق، وكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفي بعد ولادته، تزوجت أمه بعد وفاة زوجها، فربّاه جده، حصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، حيث شجعه ناظر المدرسة الذي كان يحب المسرح، وفي حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة، وقابلوه، ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وأثناء دراسته بالمعهد، عمل في مسرحية “هالوا شلبي”.

تخرج من المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته، عمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيرياً مثل مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن والعيال كبرت، وفي التلفاز لمع في مسلسل “الأيام” ومسلسل “هو وهي”، وفيلم “أنا لا أكذب ولكني أتجمل”، وغيرها العديد من الأفلام التي حصل منها على جوائز عديدة.

تزوج من الممثلة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم، وتوفي في عام 27 مارس 2005.