حكومة تونسية جديدة تؤدي القسم أمام الرئيس قيس سعيد بعد ان فرغت نجلاء بودن من تشكيلها/ فيديو

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين، أمرا يقضي بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وأدت الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج.

وتعليقا على تشكيل الحكومة الجديدة، قالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن: “نسعى لإعادة ترتيب الأولويات واستعادة ثقة المواطن”، مضيفة: “نسعى لاستعادة ثقة المواطن في العمل الحكومي”، معتبرة “الكفاءة والخبرة أساسا لتحقيق أهداف الحكومة”.

وتابعت قائلة: “نسعى لتحسين ظروف العيش للمواطن وفتح مجال الاستثمار”.

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إلى أنها قدمت مقترحا بالتشكيلة الحكومة، وأن الرئيس سعيد صادق عليه.

وقد توزعت الحقائب الوزارية في الحكومة التونسية الجديدة كالآتي:

– نجلاء بودن، رئيسة مجلس الوزراء.

– ليلى جفال، وزير العدل.

– عماد مميش، وزير الدفاع الوطني.

– توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

– عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والمغتربين.

– سهام البوغديري النمسية، وزيرة المالية.

– سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط.

– مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية.

– نايلة نويرة الغونجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

– فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

– محمود الياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

– عليم رابط، وزير الصحة.

– فتحي السلاتي، وزير التربية.

منصف بوكتير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كمال دغيش، وزير الشباب والرياضة.

وكان قيس سعيد قد كلف في 29 سبتمبر الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في تونس، منذ قرار الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية في قصر قرطاج، إعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي عن منصبه، مع إقرار حزمة من التدابير الاستثنائية في البلاد، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

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