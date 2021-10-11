الاحتلال يمنع وصول “رئيـــــــس الـــــــوزراء” الفلسطيني إلى جنين

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية”، من الوصول إلى مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية “إبراهيم ملحم”، إن “قوات الاحتلال أوقفت موكب رئيس الوزراء على الطريق الرئيسي بين نابلس وجنين”.

ومن المقرر أن يترأس “اشتية” الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، والتي ستعقد في مدينة جنين.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن الجيش الإسرائيلي أوقف موكب “اشتية” ومنعه من إكمال طريقه إلى جنين، ما اضطره للهرب وسلك طريق بديلة.

وتقسم إسرائيل الضفة الغربية إلى ما يشبه كانتونات تفصلها العديد من الحواجز العسكرية، وتمزقها إلى مدن وقرى مقطعة الأوصال.

وتوقفت مفاوضات السلام بين إسرائيل والجانب الفلسطيني منذ أبريل/نيسان 2014، على خلفية إصرار إسرائيل على المضي قدما في مخططات الاستيطان، وتملصها من “المرحوم” خيار حل الدولتين.