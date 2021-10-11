إرادة ملكية بالموافقة على تعديل حكومة الدكتور الخصاونة

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وتاليا نص الإرادة:

“نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت..

1. يعين معالي الدكتور وجيه موسى عويس عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2. يعين معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

3. يعين معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

4. يعين معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام.

5. تعين معالي السيدة هيفاء يوسف فضل حجار النجار، وزيرا للثقافة.

6. تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية.

7. يعين معالي الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.

8. يعين معالي المهندس خيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزيرا للاستثمار.

9. يعين معالي السيد نايف زكريا نايف استيتية، وزيرا للعمل.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 4 ربيع الأول من سنة 1443 هجرية، الموافق للحادي عشر من تشرين الأول سنة 2021 ميلادية”.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.