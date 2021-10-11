الخل اخو الخردل.. بايدن يستكمل مسيرة ترامب في الضغط على السودان وغيرها للتوقيع على اتفاقيات تطبيع مع اسرائيل
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جرينتش+2 02:26
إرادة ملكية بالموافقة على تعديل حكومة الدكتور الخصاونة
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