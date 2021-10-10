وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 9 وفيات و1072 إصابة كورونا و1015 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 808,972
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جرينتش+2 05:15
وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 9 وفيات و1072 إصابة كورونا و1015 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 808,972
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