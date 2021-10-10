وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 9 وفيات و1072 إصابة كورونا و1015 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 808,972

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 9 وفيات و1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10811 وفاة و833471 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.91 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 13688 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 67 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 34 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 473 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 22 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 7 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1015 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 808972 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27452 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10341403 .

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3784104، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3369508.