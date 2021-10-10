عودة التعليم الوجاهي للجامعات الحكومية بعد عام من الانقطاع

عاد طلبة الجامعات الرسمية، اليوم الأحد، إلى مقاعدهم الدراسية، بعد غياب دام أكثر من عام ونصف، قضاها الطلبة خارج أسوار جامعاتهم، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية، للحفاظ على سلامة الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعات من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه “جرى تشكيل فرق لمراقبة التزام الطلبة والهئيتين الإدارية والتعليمية بالبرتكولات الصحية داخل الحرم الجامعي”.

وأضاف لقناة “المملكة” اليوم أنه سيتم “تحويل طلبة أي مساق جامعي يسجل إصابات أكثر من 10% إلى التعلم عن بعد”.

وأشار الخطيب إلى أنه سيتم “تحويل طلبة أي جامعة إلى التعلم عن بعد، في حال تسجيل إصابات تزيد عن 10% على مستوى الجامعة”.

مجلس التعليم العالي، حدّد موعد بدء تدريس الطلبة في الجامعات الرسمية بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، فيما يبدأ طلبة الجامعات الخاصة دوامهم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، قال إنه بجهود الدولة الأردنية بكل مفاصلها استطاع الاردن أن يحقق انجازا كبيرا في محاربة وباء كورونا، ولولا هذا النجاح لما عاد طلبة المدارس والجامعات وتم فتح معظم القطاعات.

ودعا عبيدات الطلبة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامات والتباعد في القاعات الصفية والساحات، مع أخذ المطاعيم، مؤكدا أن الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الرعاية لطلبتها، وتذليل العقبات التي تواجههم أثناء الدراسة.

وحث الطلبة على ضرورة المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة الطلابية، لتنمية مهاراتهم، مؤكدًا حرص الجامعة على إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ومسلح بالمعرفة والمبادئ والقيم.

مجلس التعليم العالي، أكد في قرار سابق، على عودة التعليم الوجاهي وعقد جميع الامتحانات في الحرم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي لمختلف التخصصات والدرجات الجامعية، اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقبل 2021 / 2022.

وقال بيان صحفي سابق صادر عن اجتماع مجلس التعليم العالي، إنّه تم أخذ بعين الاعتبار تطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الذي أقر مؤخرا، مع الالتزام بتطبيق أمر الدفاع رقم (32)، إضافة إلى خطة العودة الآمنة لمؤسسات التعليم العالي، التي تتضمن جميع البروتوكولات الصحية التي تحافظ على صحة وسلامة العاملين في الجامعات والطلبة.

كما وافق على الإطار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، وتضمن محاور رئيسية تتعلق بمحور القبول (من حيث شروط القبول ومتطلبات الحصول على الدرجة) والبحث والإشراف (كيف يتم تحديد مشرف على بحث الطالب، تحديد القسم للمواضيع التي يختار منها الطالب موضوعاً لرسالته/ أطروحته، متابعة أداء الطالب بشكل دوري) ومحور المناقشة (إرسال الأطروحة إلى مقيم خارجي، تشكيل لجنة للمناقشة ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف، إضافةً إلى ممتحن خارجي من خارج الجامعة، وإجراءات مناقشة الرسالة).