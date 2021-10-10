على افطار فلسطيني.. عارضة الازياء بيلا حديد تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل بيلا حديد، اليوم الاحد، بعيد ميلادها الـ25 ، وسط أجواء عائلية غلب عليها الطابع الفلسطيني.

و قد بدأت بيلا احتفالات عيد ميلادها في الساعات الأولي من الصباح بأجواء عائلية بالطابع الفلسطيني الأصيل.. إذ شاركت بيلا صورًا عبر حسابها الشخصي علي موقع “إنستجرام” لسفرة الفطور الفلسطينية، وأرفقت الصور بأغنية “أثر الفراشة”.

و “أثر الفراشة” هي أغنية من كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش، يقول فيها: “أَثر الفراشة لا يُرَى.. أَثر الفراشة لا يزولُ.. هو جاذبيّةُ غامضٍ.. يستدرج المعنى، ويرحلُ.. حين يتَّضحُ السبيلُ”.

وكانت قد غنت هذه الكلمات المغنية والملحنة الفلسطينية ريم بنا التي غادرت عالمنا عام 2018 بعد صراعٍ طويل مع سرطان الثدي… ولم يظهر الطابع الفلسطيني لاجتماع عائلة حديد فقط في كلمات محمود درويش وصوت ريم البنا، بل حرصت العائلة على تقديم فطور فلسطيني بالكامل.

فقد جهّز محمد حديد، والد بيلا، الفلافل بنفسه في المنزل، وقدمها إلى جانب الحمص والزيتون الأخضر واللبن والزيت والزعتر، ومن الواضح أن العائلة تحرص على استخدام منتجات فلسطينية، فقد أظهرت الصور أن الزيت والزعتر من ماركة “الأرض” الفلسطينية.

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة بيلا حديد قد شاركت في مظاهرة داعمة لفلسطين في نيويورك، داعية لحرية الأراضي الفلسطينية.

كما أعلنت بيلا حديد ذات الأصول الفلسطينية تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، حيث نشرت بيلا صورها وهي حاملة للعلم الفلسطيني، وعلقت عليها: “أن أكون محاطة بهذا العدد من الفلسطينيين الأذكياء والمحترمين والمحبين والطيبين والأسخياء في مكان واحد.. يشعرني أني أملك كل شيء في العالم.. نحن سلالة نادرة، وسنستمر في المطالبة بالحرية لفلسطين إلى أن تصبح فلسطين حرة”.

وقبل مشاركتها في احتجاجات نيويورك، شاركت بيلا حديد، البالغة من العمر 25 عامًا، صورة لها وهي تبكي بغزارة، وعلقت عليها: “أشعر بالألم الشديد على فلسطين وإخوتي الفلسطينيين اليوم وكل يوم”.

وأضافت: “مشاهدة مقاطع الفيديو تلك كسرت قلبي 100 قطعة، لا يمكن أن تسمح لنفسك بأن تكون حياديًا عندما تشاهد أرواح الناس وهي تزهق، إن حياة الفلسطينيين هي الحياة التي ستساعد على تغيير العالم، بينها يتم خطفها منا كل ثانية”.

افطار بيلا حديد الفلسطيني