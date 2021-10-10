خطة لتعزيز وسائط النقل وإنهاء أزمة الطلبة وموظفي الجامعات

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، اليوم الأحد، إن الهيئة وضعت خطة للتعامل مع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد، شملت مراكز الانطلاق والوصول الرئيسة في محافظات المملكة كافة.

وأضاف، أنه عمم على مراقبي هيئة النقل كافة، والبالغ عددهم 23 مراقبا، بضرورة التواجد مبكرا في مراكز الانطلاق والوصول، والعمل على إنهاء أزمات طلبة الجامعات وموظفيها عن طريق تعزيز وسائط النقل.

وأكد الحباشنة استعداد الهيئة لتلقي ملاحظات أو شكاوى من الطلبة خلال تنقلهم إلى الجامعات الرسمية، وحلها بالسرعة الممكنة لضمان عدم تأخر أو تكدس الطلبة في مراكز الانطلاق والوصول ومواقف التحميل والتنزيل.