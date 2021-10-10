تسهيلاً للمستثمرين والزوار.. استحداث تأشيرة متعددة السفرات ولمدة سنة

قرر وزير الداخلية مازن الفراية، استحداث تأشيرة متعددة السفرات، ولمدة سنة كاملة، بحيث يستطيع حاملها دخول المملكة والخروج منها خلال هذه المدة دون الحاجة إلى أخذ موافقات مسبقة في كل سفرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذا الاجراء يأتي استكمالا للقرارات المتخذة من قبل الوزارة لغايات تقديم التسهيلات للمستثمرين وزوار المملكة، ومواكبة جميع المستجدات، وبما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني، ويضمن انسيابية حركة رؤوس الأموال وإيجاد المزيد من فرص العمل.

يشار إلى أن التأشيرات التي كانت تمنح سابقا لعدة سفرات، كانت تنحصر بمدة ستة أشهر فقط.

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