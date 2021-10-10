انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية اليوم.. صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والصدر يتقدمون المصوتين

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق اليوم جاهزيتها لافتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن “عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزا بواقع أكثر من 55 ألف محطة”، لافتة إلى أن”1249 مراقبا دوليا يشاركون في مراقبة الاقتراع العام فيما يبلغ عدد الاعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين، أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقبا”.

وأشارت إلى أن “عدد المرشحين الاجمالي بلغ 3227 مرشحا، منهم 951 امرأة”. ويتنافس في الانتخابات 21 تحالفا و109 أحزاب ساسية.

وقد حث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المواطنين على المشاركة في الاقتراع، وكتب عبر “تويتر”: “صوتك مستقبلك، اليوم كنت أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا.. يا شعبنا العزيز نساء ورجالا وشبابا شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم .”

صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والصدر يدلون بأصواتهم

ومع افتتاح مراكز الانتخابات في العراق، توافد قادة سياسيون وأمنيون وعسكريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية العراقية.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أول المصوتين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي وزعيمي تحالف قوى الدولة الوطنية والتيار الصدري عمار الحكيم ومقتدى الصدر، وذلك لتشجيع الناخبين على الادلاء باصواتهم.

وقال صالح خلال الإدلاء بصوته: إن “انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة”.

وكتب الرئيس العراقي على صفحته على التويتر: “زوجتي سرباغ وأنا تشرفنا بالتصويت في الانتخابات. يوم تاريخي للعراق وفرصة لاستعادة المبادرة للاصلاح والتنمية”.

وأضاف: “علينا انجاز المهمة عبر المشاركة الواسعة وحماية أصوات العراقيين ليقرروا مستقبل بلدهم، “فالسيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها”، وننطلق نحو تحقيق حياة حرة كريمة للعراقيين”.

من جانبه دعا الكاظمي العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، وقال إن “أصواتهم ثمينة ويجب ألا يفوتوا الفرصة”.