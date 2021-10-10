انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية اليوم.. صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والصدر يتقدمون المصوتين
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جرينتش+2 02:59
المقداد: اغلب الدمار في سوريا تم بأموال عربية، لكن الماضي يجب ان لا يلهينا عن النظر إلى الحاضر والمستقبل
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