الصحفيون الاردنيون ينتخبون نقيبهم ومجلس النقابة يوم الجمعة المقبل

يتوجه 1142 عضوا في نقابة الصحفيين الأردنيين، يوم الجمعة المقبل، إلى صناديق الاقتراع في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين الرياضية في أول انتخابات نقابية بعد جائحة كورونا لاختيار نقيب ونائب للنقيب و9 أعضاء مجلس، وسط تنافس شديد بين المرشحين.

وقال القائم بأعمال نقيب الصحفيين، الزميل ينال البرماوي، إنه جرى اتخاذ التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة يوم الجمعة المقبل، الموافق الخامس عشر من تشرين الأول.

وأضاف البرماوي لوكالة (بترا)، أنه وسندا لأحكام قانون نقابة الصحفيين يتوجب حضور “النصف + 1” من الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة، لغايات عقد الاجتماع في الموعد المقرر، وبخلاف ذلك يؤجل الاجتماع إلى الجمعة التالية بمن يحضر.

وبين أن عدد الزميلات والزملاء المدرجين على سجل الصحفيين الممارسين قبل اصدار الجدول بلغ 1142 زميلا وزميلة، ويبلغ النصاب القانوني بناء على ذلك لعقد الاجتماع، 572 زميلا وزميلة، موضحا أن النصاب القانوني لغايات عقد الاجتماع، وبالتالي أي زميل وزميلة يحضر بعد تحقق النصاب يحق له المشاركة بالاجتماع وانتخابات المجلس.

وبين أن اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين هذه المرة، ينعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها، وأدت إلى عدم عقد الاجتماع في موعده القانوني المقرر في نيسان عام 2020. وتعد انتخابات نقابة الصحفيين أول نقابة مهنية تعقد اجتماع هيئتها العامة، بعد بلاغ رئيس الوزراء رقم 43 لسنة 2021، الصادر استنادا لأمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020، حرصا من مجلس النقابة على تطبيق القانون.

ولفت البرماوي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة والصحة الوقائية من خلال مراعاة التباعد، وتوفير مستلزمات التعقيم والكمامات وقياس درجات الحرارة للحضور، ووضع لوحات ارشادية في مكان الاجتماع.

ودعا إلى الالتزام بمتطلبات السلامة العامة، ولاسيما ما يتعلق بإلزام المشاركين في الاجتماع والانتخابات بأن يكونوا حاصلين على المطعوم المضاد لفيروس كورونا (مرور 21 يوما على الجرعة الاولى) أو فحص (بي سي أر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة، والتقيد بما ورد في البروتوكول الصحي.

وأوضح أن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة، يتضمن مناقشة التقريرين المالي والإداري عن عامي 2019 و2020، والتوصية بإجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي، وعرض ومناقشة مشروع نظام جائزة الحسين للإبداع الصحفي، واجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب ومجلس النقابة.