الحمارنة رئيسا لمعهد الإعلام الأردني

قرر مجلس إدارة معهد الإعلام الأردني تعيين الدكتور مصطفى حمارنة، رئيسًا تنفيذيًا للمعهد اعتبارًا من 1 تشرين الأول 2021.

ورحبت الأميرة ريم علي، مؤسس المعهد، وأسرة المعهد بالدكتور مصطفى الحمارنة، متمنين له التوفيق والإنجاز الدائم.

وقال المعهد في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الحمارنة ساهم في العديد من المشاريع البحثية المتعلقة في شؤون السياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو عضو مجلس الأعيان الثامن والعشرين.

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