انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية اليوم.. صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والصدر يتقدمون المصوتين
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جرينتش+2 12:39
اقتراب معركة تحرير ادلب.. بعدما تعهدت تركيا بسحب قواتها من سوريا إذا قامت روسيا بحماية حدودها الجنوبيّة
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