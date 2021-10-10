إجراء أول تجربة في الأردن لنقل طرد بريدي عبر طائرة مُسيّرة

أجرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأحد، تجربة فنية تنفذ لأول مرة في الأردن، لنقل طرد بريدي بواسطة طائرة بدون طيار (درون)، بالتعاون مع شركة خاصة بالروبوتات،

الهيئة، أوضحت أن “الأردن يسعى من خلال مشعلي خدمة البريد إلى تقديم هذه الخدمة واعتمادها مستقبلا بالاستفادة من التطور التكنولوجي السريع والاستفادة منه في تطور تقديم الخدمات البريدية بجودة عالية وأسعار تنافسية في متناول فئات المجتمع كافة”.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، في تصريح لـ “المملكة”، إن “الهيئة تعمل مع عدة جهات بهدف تجهيز منظومة توصيل طلبات عبر طائرات (درون) بالتنسيق مع جهات أمنية من حيث الآلية والميكانيكية الخاصة بها، لإجراء هذه التجارب بشكل مبدئي ثم تعميمها كخدمات”.

واضاف الجبور أن “من المتوقع إطلاق هذه الخدمة عمليا في الأردن خلال سنوات قليلة جدا، حيث إن هذه الأنظمة تحتاج إلى ممرات (كريدورات) ومسارات خاصة بها لتقديم الخدمة، ولا يجوز أن تتعداها إلى أماكن غير محددة لها”.

وعن السماح للشركات بتقديم هذه الخدمة، قال الجبور: “لا نتدخل في الوسيلة، لكن هذه الخدمة تحتاج إلى موافقات معينة يجب تحقيقها حتى تحقق، وبالأخص موافقات أمنية”.

الجبور قال ايضا، إن “جائحة كورونا قلبت موازين قطاع البريد على مستوى العالم أجمع”، موضحا أن “حجم تبادل البعائث (الطرود) البريدية الدولية انخفض نتيجة إغلاق الحدود وتوقف الشحن الجوي بين الدول”.

وأضاف، خلال احتفال الهيئة باليوم العالمي للبريد، بمشاركة ممثلين عن مشغلي خدمات البريد في الأردن، أن “إجمالي الطرود البريدية الدولية في الأردن بلغ نحو مليوني طرد بريدي دولي حتى نهاية العام 2020، مقارنة مع 4 ملايين حتى نهاية عام 2020.