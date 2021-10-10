انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية اليوم.. صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والصدر يتقدمون المصوتين
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جرينتش+2 12:38
إجراء أول تجربة في الأردن لنقل طرد بريدي عبر طائرة مُسيّرة
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