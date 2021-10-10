أجواء معتدلة اليوم الاحد وغدًا، وانخفاض الحرارة الثلاثاء والاربعاء

تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة في اغلب مناطق المملكة ليلاً، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الثلاثاء، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 11، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 31 – 16، وفي الاغوار الشمالية 36 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.

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