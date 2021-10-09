إنخفاض.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 13 وفاة و567 إصابة كورونا و987 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 807,994
أهم العناوين
جرينتش+2 08:58
وثائق إسرائيلية.. القذافي لم يقبل من السادات تحرير الاراضي المحتلة فقط، بل اكد ضرورة تدمير إسرائيل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني