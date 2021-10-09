مؤرخ اسرائيلي: حرب تدمير شاملة على إسرائيل قادمة لا محالة، وستكون هذه المرة في قلب الدولة وليس في ساحات الاعداء
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جرينتش+2 04:10
مؤرخ اسرائيلي: حرب تدمير شاملة على إسرائيل قادمة لا محالة، وستكون هذه المرة في قلب الدولة وليس في ساحات الاعداء
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