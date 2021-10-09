لبنان يدخل في ظلام تام بعد توقف أكبر محطتي كهرباء

قال مصدر لبناني مسؤول لرويترز، اليوم السبت، إن البلاد دخلت في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود.

وقال المصدر إن “شبكة كهرباء لبنان توقفت تماما عن العمل عند ظهر اليوم، ومن المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة”.

وتوقف آخر معمل حراري عن العمل في محطة الزهراني بعد توقف معمل دير عمار الجمعة بسبب نقص الوقود.

وأضاف المصدر أن شركة كهرباء لبنان تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت الوقود لتشغيل إحدى المحطتين بشكل مؤقت لكن ذلك لن يحدث قريبا.

ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل بالرغم من نقص المعروض.

ونتجت أزمة الوقود عن انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019، حيث فقدت العملة نحو 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.

والأربعاء، أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) سعيها إلى زيادة إمدادات توليد الكهرباء على مستوى المجتمع في لبنان، وزيادة الفعالية من حيث التكلفة والملاءمة البيئية والاستدامة وموثوقية إمدادات الطاقة، وتعزيز البيئة المواتية للطاقة المتجددة.

وأضافت الوكالة في بيان، أنه في 24 سبتمبر، منحت الوكالة عقدا لشركة IMC Worldwide, Inc لتنفيذ النشاط الابتكاري في مجال الطاقة المتجددة وبأسعار معقولة للجميع، (INARA)، وذلك ضمن إطار تقديم المساعدة والخدمات الأساسية (IDEAS)، وهو مشروع مصمم لتقديم ما يصل إلى 29 مليون دولار من أجل توفير طاقة موثوقة ومستدامة في جميع مناطق لبنان.

وقالت مديرة بعثة الوكالة، إيلين ديفيت، “نحن متحمسون لتقديم هذا المشروع الجديد، الذي سيستهدف جميع مناطق لبنان ويحسن تقديم الخدمات الأساسية”.