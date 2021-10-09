في ذكرى مقتله.. هكذا جسّد عمر الشريف شخصية جيفارا سينمائياً

حلت اليوم السبت التاسع من أكتوبر، ذكرى استشهاد المناضل الاممي ارنستو جيفارا الذى طالما كان رمزًا بالنسبة للملايين حول العالم، ما جعل قصة حياته جاذبة لكثيرين ممن عملوا على تحويلها لأعمال سينمائية شارك في بطولتها العديد من النجوم، أبرزهم النجم العربي عمر الشريف أثناء رحلته في عالم هوليود، اضافة الى عدد من الممثلين العالميين الذين جسدوا قصة حياته بأعمال مختلفة.

النجم عمر الشريف قام، بعد وفاة جيفارا بعامين فقط حيث توفى الأخير فى عام 1967، ببطولته فيلم ” Che! ” عام 1969، وهو من تأليف ديفيد كارب ومن إخراج ريتشارد فليشر، وتم إخراج العمل باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

قبل عمر الشريف قام الممثل الممثل الإسبانى فرانسيسكو رابيل ببطولة فيلم ” El Che Guevara “الذى عرض عام 1968، وتم فيه التعرض لمحطات كثيرة في حياة جيفارا.

عام 2005 شهد قيام الممثل الإسبانى إدواردو نورييجا بفيلم عن الراحل جيفارا، وذلك من خلال فيلم ” Che Guevara ” الذى عرض عام 2005، وهو من تأليف وإخراج جوش ايفانز.

بعد ذلك قام بينيشيو ديل تورو بتقديم شخصية جيفارا ببراعة متناهية نال عليها إشادات نقدية واسعة، في فيلمى “Che: Part One ” و” Che: Part Two ” عام 2008، للمخرج الشهير ستيفن سودربرج.