إنخفاض.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 13 وفاة و567 إصابة كورونا و987 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 807,994
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في ذكرى مقتله.. هكذا جسّد عمر الشريف شخصية جيفارا سينمائياً
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