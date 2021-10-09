انتشال 3 اشخاص من بئر واخر كاد يغرق في البحر الميت

لا عزاء للمغدور خاشقجي.. سعود القحطاني مهندس جريمة اغتياله يعود الى موقعه السابق مستشاراً لابن سلمان/ فيديو
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