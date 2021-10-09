انتشال 3 اشخاص من بئر واخر كاد يغرق في البحر الميت

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مساء امس مع اصابة ثلاثة اشخاص بضيق في التنفس اثناء عملية تنظيف وصيانة احد الابار بمنطقة دابوق، حيث عملت فرق الانقاذ على إخراج الأشخاص من داخل البئر باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث.

بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية وهم قيد العلاج.

من جهة، اخرى تعاملت فرق الغطس من مركز شهداء البحر الميت المتواجدة بمنطقة المياه الساخنة والتابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء مع سقوط شخص داخل المياه حيث كان لسرعة استجابة الفرق المتواجدة الدور الكبير في عملية اخراجة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في الموقع، ومن ثم نقله إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي لتلقي العلاج اللازم.