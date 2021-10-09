إنخفاض.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 13 وفاة و567 إصابة كورونا و987 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 807,994
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جرينتش+2 06:06
الأسد يؤكد لوزير الخارجية الإيراني مواصلة تحرير كل الأراضي السورية من الارهاب، وإنهاء أي وجود أجنبي غير شرعي عليها
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