إنخفاض.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 13 وفاة و567 إصابة كورونا و987 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 807,994
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جرينتش+2 06:06
إنخفاض.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 13 وفاة و567 إصابة كورونا و987 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 807,994
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